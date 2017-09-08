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08.09.2017 18:44 ТНИТИ начал рассчитываться с долгами "Вести-Тула"





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«Безусловно, это первый шаг. – Говорит министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. – Сумма первого транша составляет более 40 млн. рублей. Она вполовину превышает имеющуюся задолженность по зарплате. Кроме того, руководством компании «Техмаш» подвержено, что оставшаяся часть также будет поэтапно гаситься».



Как рассказал генеральный директор ТНИТИ Владимир Олейников, «…долг составлял 60 млн. 710 тыс. рублей. В ближайшее время он будет полностью погашен».



На тульском ТНИТИ начали выплачивать долги по зарплате. На сегодняшний день речь идёт не только о решении финансового вопроса, но и о сохранении самого предприятия. Наиболее вероятный вариант – интеграция «Штампа» и ТНИТИ, в том числе речь идет и о переводе сотрудников предприятия.«Безусловно, это первый шаг. – Говорит министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев. – Сумма первого транша составляет более 40 млн. рублей. Она вполовину превышает имеющуюся задолженность по зарплате. Кроме того, руководством компании «Техмаш» подвержено, что оставшаяся часть также будет поэтапно гаситься».Как рассказал генеральный директор ТНИТИ Владимир Олейников, «…долг составлял 60 млн. 710 тыс. рублей. В ближайшее время он будет полностью погашен».













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