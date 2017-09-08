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08.09.2017 17:25 «Ростелеком» предлагает в тестовом режиме сдать ЕГЭ на форуме «Город образования» Вести-Тула





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На стенде представлена полная схема прохождения экзамена: посетитель проходит через рамку металлоискателя и попадает в зону распечатки контрольно-измерительных материалов. Получив задание, он переходит в класс, где размещены парты и специальное оборудование для сдачи экзаменов по математике, химии и иностранным языкам. Следующий этап – сканирование бланков ответов. Затем – зона проверки результатов. На интерактивной карте вузов можно увидеть те из них, для поступления в которые баллов будет достаточно.



Также наглядно показана схема организации видеонаблюдения, реализованная «Ростелекомом» в масштабах всей страны: сдача экзамена происходит в классе, а рабочее место наблюдателя может располагаться как в другой части школьного здания, так и в другом городе или регионе.



На стенде «Ростелекома» и Рособрнадзора впервые представлены решения для аттестации учителей. В реальном времени работает система видеонаблюдения, позволяющая исключить нарушения при проведении аттестации.



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Московский международный форум «Город образования» проходит с 7 по 9 сентября в Москве, в 75 павильоне ВДНХ. Это одно из ключевых событий в сфере образования Москвы в 2017 году.



«Город образования» - международная площадка по обмену опытом развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования.



Участие в Форуме — это отличная возможность представить новейшие разработки заинтересованной аудитории из России и зарубежных стран.



«Ростелеком» и Рособрнадзор на Московском международном форуме «Город образования» предоставили посетителям своего стенда возможность в тестовом режиме сдать ЕГЭ.На стенде представлена полная схема прохождения экзамена: посетитель проходит через рамку металлоискателя и попадает в зону распечатки контрольно-измерительных материалов. Получив задание, он переходит в класс, где размещены парты и специальное оборудование для сдачи экзаменов по математике, химии и иностранным языкам. Следующий этап – сканирование бланков ответов. Затем – зона проверки результатов. На интерактивной карте вузов можно увидеть те из них, для поступления в которые баллов будет достаточно.Также наглядно показана схема организации видеонаблюдения, реализованная «Ростелекомом» в масштабах всей страны: сдача экзамена происходит в классе, а рабочее место наблюдателя может располагаться как в другой части школьного здания, так и в другом городе или регионе.На стенде «Ростелекома» и Рособрнадзора впервые представлены решения для аттестации учителей. В реальном времени работает система видеонаблюдения, позволяющая исключить нарушения при проведении аттестации.* * *Московский международный форум «Город образования» проходит с 7 по 9 сентября в Москве, в 75 павильоне ВДНХ. Это одно из ключевых событий в сфере образования Москвы в 2017 году.«Город образования» - международная площадка по обмену опытом развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования.Участие в Форуме — это отличная возможность представить новейшие разработки заинтересованной аудитории из России и зарубежных стран.

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