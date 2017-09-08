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08.09.2017 15:11 Стали известны предварительные результаты проверки воды Платоновского пруда "Вести-Тула"





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Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «…в воде есть превышение по ряду предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе по нефтепродуктам. Сброс был осуществлен не в пруд, а в ручей, который в него впадает. Установлено несколько предполагаемых источников сброса. Отобраны повторные пробы».



Сегодня стали известны предварительные результаты проверки Платоновского пруда. В конце августа туляков обеспокоило цветное пятно, внезапно появившееся на поверхности водоёма. Расследование по данному факту продолжается, причастное лицо будет установлено, привлечено к административной ответственности.Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «…в воде есть превышение по ряду предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе по нефтепродуктам. Сброс был осуществлен не в пруд, а в ручей, который в него впадает. Установлено несколько предполагаемых источников сброса. Отобраны повторные пробы».













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