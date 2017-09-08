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08.09.2017 15:00 В Новомосковске иномарка насмерть сбила женщину "Вести-Тула"





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На 127-ом километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись Volkswagen Polo и Лада Ларгус. В результате пострадала и была доставлена в медицинское учреждение женщина-пассажир отечественной легковушки.



На 155-ом километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» столкнулись Daewoo Nexia и Лада Ларгус, после чего отечественная легковушка улетела в кювет. Пострадал мужчина -пассажир этого автомобиля. Он был доставлен в больницу.





В Новомосковске две женщины попали под колёса автомобиля Volkswagen. Одна из них госпитализирована, а другая получила травмы, несовместимые с жизнью.На 127-ом километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись Volkswagen Polo и Лада Ларгус. В результате пострадала и была доставлена в медицинское учреждение женщина-пассажир отечественной легковушки.На 155-ом километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» столкнулись Daewoo Nexia и Лада Ларгус, после чего отечественная легковушка улетела в кювет. Пострадал мужчина -пассажир этого автомобиля. Он был доставлен в больницу.

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