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08.09.2017 15:54 В Центре народного творчества тулякам рассказали о предшественнице спиннера "Вести-Тула"





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Посетители могут не просто посмотреть на экспонаты, но и услышать в живом исполнении сказки и загадки, песни, собранные в девятнадцатом веке в сёлах Крапивенского уезда, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению «фурчалки» - предшественницы нынешнего спиннера, увидят классические мультики по мотивам русских народных сказок.







В Центре народного творчества начала свою работу выставка «Сказки грамотного люда». В экспозиции представлены более двухсот текстильных кукол в народном костюме, выполненных в традиционных для нашего региона технологиях, авторские куклы 15-ти тульских мастеров.Посетители могут не просто посмотреть на экспонаты, но и услышать в живом исполнении сказки и загадки, песни, собранные в девятнадцатом веке в сёлах Крапивенского уезда, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению «фурчалки» - предшественницы нынешнего спиннера, увидят классические мультики по мотивам русских народных сказок.

Читать @gtrktula

















