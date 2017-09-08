|
|
|
|08.09.2017 15:54 В Центре народного творчества тулякам рассказали о предшественнице спиннера
|"Вести-Тула"
В Центре народного творчества начала свою работу выставка «Сказки грамотного люда». В экспозиции представлены более двухсот текстильных кукол в народном костюме, выполненных в традиционных для нашего региона технологиях, авторские куклы 15-ти тульских мастеров.
Посетители могут не просто посмотреть на экспонаты, но и услышать в живом исполнении сказки и загадки, песни, собранные в девятнадцатом веке в сёлах Крапивенского уезда, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению «фурчалки» - предшественницы нынешнего спиннера, увидят классические мультики по мотивам русских народных сказок.
|
|