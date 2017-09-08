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08.09.2017 14:27 Губернатор проверил ход перекладки трамвайных путей на улице Каракозова Вести-Тула





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Главное отличие этой трамвайной стройки от других в том, что движение транспорта здесь не останавливалось ни на один день, чтобы не перекрывать выход к криволученскому депо. Часть работ велась ночью. Успеют ли к намеченным срокам - решил лично убедиться глава региона Алексей Дюмин. Как рассказал ему глава администрации Тулы Евгений Авилов, «стоимость одного километра ремонта дорог таким способом порядка 80 миллионов рублей. Данный метод позволяет сделать возможным проезд автомобилей по трамвайным путям. Задачу по сроку сдачи ставим на 15 октября».



Однако у жителей окрестных домов возникли к стройке свои вопросы. Сейчас рабочие взялись за обустройство бордюров, и автомобилисты, которые привыкли ставить свои машины на газоне между тротуаром и магистралью (на муниципальной земле), обеспокоились, смогут ли теперь оставлять свой транспорт в привычном месте? «Я дам поручение с учётом потребности жильцов сделать асфальтовую насыпь, чтобы можно было комфортно заезжать и парковаться», - пообещал губернатор Алексей Дюмин.



Из 110 дорожных строек в Туле принято уже 85 объектов. Один из самых масштабных - перекладка трамвайных путей на улице Каракозова. О завершении работ говорить пока рано, но рельсошпальная решётка уже практически готова.Главное отличие этой трамвайной стройки от других в том, что движение транспорта здесь не останавливалось ни на один день, чтобы не перекрывать выход к криволученскому депо. Часть работ велась ночью. Успеют ли к намеченным срокам - решил лично убедиться глава региона Алексей Дюмин. Как рассказал ему глава администрации Тулы Евгений Авилов, «стоимость одного километра ремонта дорог таким способом порядка 80 миллионов рублей. Данный метод позволяет сделать возможным проезд автомобилей по трамвайным путям. Задачу по сроку сдачи ставим на 15 октября».Однако у жителей окрестных домов возникли к стройке свои вопросы. Сейчас рабочие взялись за обустройство бордюров, и автомобилисты, которые привыкли ставить свои машины на газоне между тротуаром и магистралью (на муниципальной земле), обеспокоились, смогут ли теперь оставлять свой транспорт в привычном месте? «Я дам поручение с учётом потребности жильцов сделать асфальтовую насыпь, чтобы можно было комфортно заезжать и парковаться», - пообещал губернатор Алексей Дюмин.







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