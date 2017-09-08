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08.09.2017 12:18 Троим тулякам присвоено звание «Почётный гражданин Тульской области» Виктория Живейнова





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Об этом событии напоминает лишь скромная запись в личном деле. А премия по тем деньгам немалая – 50 тысяч рублей. Ее знаменитый конструктор потратил на подарки близким, которые даже не знали, над какими разработками трудится Николай Федорович. «Я знал, чем он занимается в принципе, но отнюдь не детали. Образец, над которым он работает, ни тем более, что он там делает, я не знал никогда», - вспоминает сын Николай Макаров.



Прежде, чем оружие запустить в производство, оно проходило невероятные испытания. Пистолет нагревали до 60 градусов и охлаждали до -40, густо смазывали, потом дочиста отмывали в бензине. Он должен был выстрелить не менее 3000 раз. После усовершенствования конструктором он прошел все эти испытания. Герой социалистического труда, обладатель двух орденов Ленина и Ордена Трудового Красного знамени, Государственной премии СССР и Сталинской. Наград не перечесть. Скончался Николай Федорович после седьмого инфаркта, не дожив неделю до 74-го дня рождения в 1988 году. И вот посмертно еще одно звание – дорогое и близкое – «Почетный гражданин Тульской области».



И еще одному нашему земляку, уроженцу Ефремова, посмертно присуждено это звание. Авиаконструктор Владимир Михайлович Мясищев. «Мало любить небо, - говорил он. - Надо, чтобы небо полюбило тебя. А оно любит людей смелых, знающих, трудолюбивых». В память о великом конструкторе в Ефремовском краеведческом музее открыта постоянная экспозиция. Хранитель фондов Анна Мотлох, «что самолётами его конструкции была вооружена наша дальняя авиация в течение 35 лет. Именно на этих самолётах впервые в нашей стране была внедрена система дозаправки в воздухе».



Созданная модель самолёта проявит себя во всей боевой красе, если у штурвала грамотный лётчик. И именно такой наш земляк Николай Иванович Кульпов, также удостоенный звания «Почетный гражданин Тульской области».



На фронте был летчиком-штурмовиком, проводил разведывательные операции и атаки войск противника в районах Витебска, Риги, Вильнюса, Каунаса и других городов в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Участвовал в разгроме немецкой Курляндской группировки войск и освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии.



Николай Иванович 5 августа отметил свой 94-й день рождения, и в этом возрасте занимается спортом и держит военную выправку. Во время личного общения поражаешься его жизнелюбию.



Под грохот пушек, под гул самолетов он отстоял небо. Мирное небо над головой. А имена удостоенных в этот раз звания «Почетный гражданин Тульской области» дают право называть наш регион надежным щитом России.



Инженер-конструктор на ЦКБ-14 (ныне КБП) прославил Тульскую область на весь мир своим детищем пистолетом ПМ-9. Николай Федорович Макаров даже Сталинскую премию получил тайно. Его лицо было засекречено, в списках номинантов тоже не значился.Об этом событии напоминает лишь скромная запись в личном деле. А премия по тем деньгам немалая – 50 тысяч рублей. Ее знаменитый конструктор потратил на подарки близким, которые даже не знали, над какими разработками трудится Николай Федорович. «Я знал, чем он занимается в принципе, но отнюдь не детали. Образец, над которым он работает, ни тем более, что он там делает, я не знал никогда», - вспоминает сын Николай Макаров.Прежде, чем оружие запустить в производство, оно проходило невероятные испытания. Пистолет нагревали до 60 градусов и охлаждали до -40, густо смазывали, потом дочиста отмывали в бензине. Он должен был выстрелить не менее 3000 раз. После усовершенствования конструктором он прошел все эти испытания. Герой социалистического труда, обладатель двух орденов Ленина и Ордена Трудового Красного знамени, Государственной премии СССР и Сталинской. Наград не перечесть. Скончался Николай Федорович после седьмого инфаркта, не дожив неделю до 74-го дня рождения в 1988 году. И вот посмертно еще одно звание – дорогое и близкое – «Почетный гражданин Тульской области».И еще одному нашему земляку, уроженцу Ефремова, посмертно присуждено это звание. Авиаконструктор Владимир Михайлович Мясищев. «Мало любить небо, - говорил он. - Надо, чтобы небо полюбило тебя. А оно любит людей смелых, знающих, трудолюбивых». В память о великом конструкторе в Ефремовском краеведческом музее открыта постоянная экспозиция. Хранитель фондов Анна Мотлох, «что самолётами его конструкции была вооружена наша дальняя авиация в течение 35 лет. Именно на этих самолётах впервые в нашей стране была внедрена система дозаправки в воздухе».Созданная модель самолёта проявит себя во всей боевой красе, если у штурвала грамотный лётчик. И именно такой наш земляк Николай Иванович Кульпов, также удостоенный звания «Почетный гражданин Тульской области».На фронте был летчиком-штурмовиком, проводил разведывательные операции и атаки войск противника в районах Витебска, Риги, Вильнюса, Каунаса и других городов в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Участвовал в разгроме немецкой Курляндской группировки войск и освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии.Николай Иванович 5 августа отметил свой 94-й день рождения, и в этом возрасте занимается спортом и держит военную выправку. Во время личного общения поражаешься его жизнелюбию.Под грохот пушек, под гул самолетов он отстоял небо. Мирное небо над головой. А имена удостоенных в этот раз звания «Почетный гражданин Тульской области» дают право называть наш регион надежным щитом России.





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