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НОВОСТИ | Общество



08.09.2017 11:54 В Узловой начали исполнять недавние поручения губернатора
Виталий Моторин

В Узловой начали исполнять недавние поручения губернатора

| фото |
В зале ДК «Ровесник» Узловского района было всё: аплодисменты, аншлаг и даже нешуточные страсти. Министры, которые выслушивали и начинали тут же решать поселковые проблемы, оказались даже популярнее известных артистов. Подробно разобрать каждую жалобу - поручение главы региона Алексея Дюмина, который в 5-й Пятилетке побывал несколькими днями ранее.

«Я даю поручение главе района, чтобы он с жильцами поработал по программе «Народный бюджет», а по кровле нужно решить, не тянуть до 2018 года», - сказал губернатор Алексей Дюмин во время посещения Узловой 1 сентября 2017 года.

Текущие крыши, плохое отопление, жалобы на работу управляющий компании - самые популярные. Другая беда - состояние местного сквера. Алексей Дюмин поручил привести его в порядок. По этому объекту, как и по двум детским площадкам, уже есть предложения у фонда «Перспектива».

«Площадку мы установим быстро, до 1 октября, но ремонт дорожек будет закончен до начала зимы», - сообщила директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

Другое поручение главы региона касается местной спортивной школы. Тренажеры здесь старые, ещё советские, заниматься на таких никакого удовольствия не доставляет. Шварценеггер бы не оценил. «Приведите в порядок зал, а мы со стороны правительства вам закупим нормальные тренажеры в ускоренные сроки», - пообещал губернатор.

Председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев сказал, что «ребята будут выбирать, какие тренажеры они бы сами хотели».

Продолжалась эта встреча более двух часов, так что проблем и жалоб рассмотрено было немало. И проводить подобные собрания не реже одного раза в неделю - так же поручение Алексея Дюмина всем муниципалитетам.
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