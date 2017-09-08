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НОВОСТИ | Общество



08.09.2017 11:09 Путь к знаниям учащихся 48-й школы Тулы тернист
Алина Фурсенко

Путь к знаниям учащихся 48-й школы Тулы тернист

| фото |
Раскрошившийся от старости асфальт по пути в школу 48 может заменить игру в классики – только прыгать придется не через линии, расчерченные мелом, а через лужи.

А это самый быстрый путь к улице Октябрьской. Когда-то, вспоминает дворник школы Тамара Власова, асфальтовая дорожка была два метра шириной, теперь местами едва помещает две стопы. А уж осенью и эти 30 сантиметров скрываются под водой.

Прямо за школой - яблоневый сад. Вроде бы повезло школьникам: вышел на переменке, подобрал с земли, съел вместо обеда. Но прежде чем подобрать с земли, нужно несколько раз подумать: в нескольких десятках метров - конечная маршруток, а вот туалета на ней нет. Неторопливо застегивая брюки, из кустов выходит человек и направляется к кабине 58-й маршрутки. О том, что успела снять камера, водитель не догадывается, а потому парирует: «Терпим до вечера».

О том, что прекрасный сад превратился в отхожее место, жители поселка волнуются уже не один месяц, тем более что конечная на этой площадке у двух маршруток – 58 и 51 и 11-го муниципального автобуса. И поток притомившихся в пути водителей тут не ослабевает с утра до вечера. Правда, как пояснили в городской администрации, в кусты и яблони водителей ведет вовсе не безысходность.

По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексея Крыгина, «у организации-перевозчика с одним из магазинов, которые располагаются рядом, заключен договор, что водители могут пользоваться туалетом данного магазина. Более того, перевозчик пообещал сам поставить туалет, и это будет ближе к марту следующего года».

Сложно сказать, приглянется ли он водителям больше, чем кусты, но если тут сроки хотя бы оговорены, то тротуары вокруг школы, по словам городских властей, пока не попали в планы ни на следующий, ни на 2019 год. Бывает и хуже – вероятно, так решили чиновники. Хуже, конечно, бывает – подтверждают родители, но надеются, что первоклассники, встретившие на разбитой площадке свою первую линейку, хотя бы выпускной вальс станцуют на ровном асфальте.

Как выяснилось, проблема оказалась не такой уж нерешаемой. Уже сейчас со стороны конечной начали монтировать ограждение. Проблему культуры водителей это, конечно, не решит, но путь в яблоневый сад окажется закрыт. И, по словам директора школы, вот-вот начнётся работа по составлению проектно-сметной документации. Вопрос с асфальтом на внутришкольной территории должен быть решён. Ремонт же тротуаров вне школьного двора пока не запланирован.













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