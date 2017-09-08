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НОВОСТИ | Общество



08.09.2017 10:02 Главы Тульской и Рязанской областей подписали соглашение о сотрудничестве
Вести-Тула

Главы Тульской и Рязанской областей подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашение между правительствами Тульской и Рязанской областей подписано в Рязани. Врио Губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что Тульская область - это активно развивающийся регион, у которого есть чему поучиться. Поэтому необходимо обмениваться опытом и использовать лучшие практики.

В присутствии полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Александра Беглова документ подписали главы двух регионов Николай Любимов и Алексей Дюмин. «Мы расширяем наши сферы деятельности. Это и наука, и спорт, и сельское хозяйство. Конечно же, создание благоприятных условий для ведения бизнеса. После подписания уже завтра наши профильные министры начнут отрабатывать позиции соглашения, наполнять их конкретикой».

Свой визит в Рязанскую область Алексей Дюмин начал с участия в торжественном открытии детского технопарка «Кванториум «Дружба». Также он посетил хай-тек и 3D цеха, площадки «Аэроквантум», «Наноквантум» и «Промдизайн».
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