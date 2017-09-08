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НОВОСТИ | Общество



08.09.2017 17:26 Школьники из Новомосковска прошли обучение в научном лагере МГУ
Вести-Тула

Школьники из Новомосковска прошли обучение в научном лагере МГУ

| фото |
Девять одаренных школьников из Новомосковска провели 15 дней в летней школе МГУ «ЛАНАТ» в подмосковном санатории «Поляны» Управления делами Президента РФ.

Талантливые ребята в возрасте от 12 до 15 лет прошли конкурсный отбор, который провели преподаватели МГУ. Состав новомосковской делегации сформировали ученики из разных школ города с лучшими показателями по химии, физике и биологии. За время нахождения в летней школе каждый ребенок подготовил свой собственный проект.

Работы школьников курировали преподаватели МГУ. Большинство проектов было создано в области физики, химии, биохимии и робототехники с использованием самой современной техники – 3D принтеров, лазерных станков и новейших компьютерных программ.

Помимо детей, делегация включала двоих учителей химии из Новомосковска. Они прошли обучение новым методикам преподавания у авторов и составителей программы ЕГЭ. С начала нового учебного оба педагога будут преподавать химию и физику на специальных курсах дополнительного образования, организованных на базе Школы №4. Бесплатные курсы в Новомосковске работают уже год, на них дают углубленные знания по точным наукам.

Финансирует курсы фонд собственника компании ЕвроХим Андрея Мельниченко. Ожидается, что благодаря действиям администрации МО Новомосковска, правительства Тульской области и фонда Андрея Мельниченко в 2018 году в Новомосковске начнется создание второго в Тульской области «Кванториума» значительная часть которого будут занимать химические и физические лаборатории.
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