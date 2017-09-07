НОВОСТИ | Общество







07.09.2017 18:31 У туляков появилось «Место встречи» "Вести-Тула"





| фото |



Соседство с детской областной библиотекой определило род деятельности главных персонажей. Мальчик и девочка читают книгу, а бродячий кот увлечённо за ними наблюдает. Скульптурную композицию «Место встречи» Зураб Церетели создавал для нашего города около года. По словам начальника главного управления по Центральному территориальному округу Александр Елкин, «…ни копейки бюджетных средств на данную скульптуру потрачено не было».







Место встречи теперь уж точно изменить нельзя. Ведь его тулякам определил сам Зураб Церетели. Новая скульптурная композиция появилась сегодня на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.Соседство с детской областной библиотекой определило род деятельности главных персонажей. Мальчик и девочка читают книгу, а бродячий кот увлечённо за ними наблюдает. Скульптурную композицию «Место встречи» Зураб Церетели создавал для нашего города около года. По словам начальника главного управления по Центральному территориальному округу Александр Елкин, «…ни копейки бюджетных средств на данную скульптуру потрачено не было».







Читать @gtrktula

















