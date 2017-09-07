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07.09.2017 15:42 Архитектор Владимир Куликов представил выставку снимков старой Тулы Вести-Тула





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Снимки начала 20 века, здания, которые уже частично утрачены, и улицы, которые и вовсе осталась только на снимках - экспозиция призвана напомнить жителям города о прошлом облике оружейной столицы и о том, как важно сохранять великие памятники культуры.



Как рассказал заслуженный архитектор России, историк архитектуры и градостроительства Владимир Куликов, «в основном, представлена каменная архитектура, но есть фотографии, которые дают возможность видеть, как реконструировалась Тула. Например, что находилось до строительства «белого дома», и что стало потом, какие здания убрали, насколько они были ценны или должны были исчезнуть бесспорно. Туляков всегда интересовали такие вопросы».



В преддверии Дня города у туляков появилась уникальная возможность увидеть старую Тулу на фотографиях. В Центральной городской библиотеке открылась выставка из личной коллекции заслуженного архитектора России Владимира Куликова, где представлено более 200 фотографий.Снимки начала 20 века, здания, которые уже частично утрачены, и улицы, которые и вовсе осталась только на снимках - экспозиция призвана напомнить жителям города о прошлом облике оружейной столицы и о том, как важно сохранять великие памятники культуры.Как рассказал заслуженный архитектор России, историк архитектуры и градостроительства Владимир Куликов, «в основном, представлена каменная архитектура, но есть фотографии, которые дают возможность видеть, как реконструировалась Тула. Например, что находилось до строительства «белого дома», и что стало потом, какие здания убрали, насколько они были ценны или должны были исчезнуть бесспорно. Туляков всегда интересовали такие вопросы».







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