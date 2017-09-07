НОВОСТИ | Общество







07.09.2017 15:25 «В местах Тульского посада» побывали сегодня тульские школьники "Вести-Тула"





| фото |



Около пятисот участников из разных школ нашего города прокладывали маршрут вдоль стен крепости, выполняя творческие задания и соревнуясь в знаниях по истории. А испытания выпадали отнюдь не самые простые. Присоединиться к увлекательной игре и помочь ребятам мог любой желающий.



Юные туляки сегодня отправились в захватывающее городское краеведческое путешествие. Ребята прошли маршрутом по историческим местам, где когда-то был посад Тульского кремля. Отвечая на вопросы и выполняя задания, участники игры узнали интересные факты из истории родного города и о том, как жили люди в старой Туле.Около пятисот участников из разных школ нашего города прокладывали маршрут вдоль стен крепости, выполняя творческие задания и соревнуясь в знаниях по истории. А испытания выпадали отнюдь не самые простые. Присоединиться к увлекательной игре и помочь ребятам мог любой желающий.











Читать @gtrktula

















