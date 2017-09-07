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07.09.2017 14:55 Летом более 77 тысяч тульских школьников побывали в лагерях Вести-Тула





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На финансирование летней оздоровительной кампании было направлено почти 579 миллионов рублей, 26 - на укрепление материально-технической базы. Устаревшая инфраструктура остаётся одной из основных проблем, и в регионе идёт разработка перспективных планов развития муниципальных лагерей, создания наиболее благоприятных, комфортных и прежде всего - безопасных условий для отдыха и оздоровления детей.



В 2017 году более 77 тысяч школьников отдохнули в семи санаторных, 16 загородных оздоровительных лагерях, почти в полутысяче лагерей с дневным пребыванием и 55 лагерях труда и отдыха. Свыше 30 тысяч из них - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной.На финансирование летней оздоровительной кампании было направлено почти 579 миллионов рублей, 26 - на укрепление материально-технической базы. Устаревшая инфраструктура остаётся одной из основных проблем, и в регионе идёт разработка перспективных планов развития муниципальных лагерей, создания наиболее благоприятных, комфортных и прежде всего - безопасных условий для отдыха и оздоровления детей.

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