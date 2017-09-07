НОВОСТИ | Общество







07.09.2017 14:47 «Ясная Поляна» запускает образовательный курс совместно с проектом Arzamas "Вести-Тула"





| фото |



Уже сегодня на платформе Arzamas в свободном доступе появился спецпроект, состоящий из аудиолекций и дополнительных материалов - словаря семьи Толстых (перечня слов и выражений, созданных и употребляемых членами семьи), игры «Компьютер или Толстой», советов от Льва Николаевича на все случаи жизни.



Пользователи, решившие пройти образовательный курс, также увидят изображения личных вещей писателя - одежду, письменные принадлежности, которые хранятся в яснополянском доме и Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве.







Накануне дня рождения Льва Толстого музей-усадьба «Ясная Поляна» совместно с просветительским проектом Arzamas запускает образовательный курс, который расскажет о разных аспектах личности и биографии писателя.Уже сегодня на платформе Arzamas в свободном доступе появился спецпроект, состоящий из аудиолекций и дополнительных материалов - словаря семьи Толстых (перечня слов и выражений, созданных и употребляемых членами семьи), игры «Компьютер или Толстой», советов от Льва Николаевича на все случаи жизни.Пользователи, решившие пройти образовательный курс, также увидят изображения личных вещей писателя - одежду, письменные принадлежности, которые хранятся в яснополянском доме и Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве.

Читать @gtrktula

















