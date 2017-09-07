НОВОСТИ | Общество







07.09.2017 14:41 В ТулГУ возродят военную кафедру "Вести-Тула"





| фото |



Сейчас в университете идёт формирование материальной базы и оснащение современным оборудованием, которое, в том числе, передаётся министерством обороны России. С 1 октября в университете будет организован предварительный отбор студентов для обучения на военной кафедре, который включает в себя медицинское освидетельствование и прохождение профессионального психологического отбора.







В Тульский госуниверситет возвращается военная кафедра. Напомним, военная подготовка в ТулГУ велась с 1930 по 2008 годы. В 2018 году она будет возобновлена по трём военно-учётным специальностям: мастер по ремонту и хранению стрелкового оружия и средств ближнего боя; мастер по ремонту и хранению танкового вооружения, самоходной артиллерии и боевых машин; мастер по ремонту и хранению буксируемой артиллерии, миномётов и реактивных систем залпового огня.Сейчас в университете идёт формирование материальной базы и оснащение современным оборудованием, которое, в том числе, передаётся министерством обороны России. С 1 октября в университете будет организован предварительный отбор студентов для обучения на военной кафедре, который включает в себя медицинское освидетельствование и прохождение профессионального психологического отбора.

Читать @gtrktula

















