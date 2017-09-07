|
|
|
|07.09.2017 14:38 День города Ефремова будут отмечать три дня
|Вести-Тула
Целых три дня, с 7 по 9 сентября, в Ефремове будут отмечать 380-летие со дня рождения города. Сегодня - обширной концертной программой с участием артистов с мировым именем. Завтра в парке имени И. А. Бунина на новой сцене выступит группа «Челси», скрипач Степан Мезенцев, D.J. Sasha Vector, барабанщицы «DRUMSY».
Главные события ждут горожан в субботу: спортивные соревнования, крестный ход, фестиваль огородных пугал, костюмированный велопарад «Леди на велосипеде», парад самокатов и колясок. Супер-подарком станет выступление группы «Премьер-министр» и Елены Терлеевой, праздничный салют.
|
|