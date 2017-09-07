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07.09.2017 12:56 В Пролетарском округе Тулы демонтировали аварийную стелу Вести-Тула





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Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков сообщил, что «стела себя изжила. Нижние четыре ряда все потрескались и создавали угрозу безопасности проходящих граждан и автомобилистов. Да и внешний вид её не привлекательный. Изюминка будет на следующий год. В новую стелу однозначно войдут большие электронные часы. Она будет характеризовать Пролетарский округ».



Стела «Пролетарский район» на улице Пролетарской в Туле была демонтирована, так как находилась в аварийном состоянии. В следующем году будет установлена новая стела, разрабатывается её дизайн-проект. Это будет не просто стела, а информационное табло, рассказывающее о Пролетарском округе.Начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков сообщил, что «стела себя изжила. Нижние четыре ряда все потрескались и создавали угрозу безопасности проходящих граждан и автомобилистов. Да и внешний вид её не привлекательный. Изюминка будет на следующий год. В новую стелу однозначно войдут большие электронные часы. Она будет характеризовать Пролетарский округ».





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