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07.09.2017 12:38 Тульские полицейские одни из первых сдали кровь в ходе донорской акции Вести-Тула





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Адреса отделений станции переливания крови:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел. (4872) 31-22-63;

Тула, ул. Майская, д. 3, тел. (4872) 48-21-37;

Новомосковск, ул. Чапаева, 12А, тел. (48762) 6-28-67;

Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. (48741) 5-56-10.



Одними из первых к донорской акции присоединились сотрудники УМВД России по Тульской области. Полицейские региона постоянно участвуют в мероприятиях по сдаче крови, проходящих в регионе. «Сдавать кровь, значит помогать людям, а помогать гражданам – одна из задач полиции», - отмечают стражи порядка. Традиционно, в числе доноров - начальник областного Управления МВД Сергей Галкин. Он сдаёт кровь со студенческих времен. Всего же донорами сегодня стали почти 100 сотрудников полиции региона.



7 и 8 сентября 2017 года областная станция переливания крови приглашает туляков принять участие в донорской акции, приуроченной к празднованию Дня города. Она пройдет в Туле, Новомосковске и Ефремове. Приём с 8 утра до 13 часов.Адреса отделений станции переливания крови:Тула, ул. Ф. Энгельса, д.56, тел. (4872) 31-22-63;Тула, ул. Майская, д. 3, тел. (4872) 48-21-37;Новомосковск, ул. Чапаева, 12А, тел. (48762) 6-28-67;Ефремов, ул. Дружбы, д.9Б, тел. (48741) 5-56-10.Одними из первых к донорской акции присоединились сотрудники УМВД России по Тульской области. Полицейские региона постоянно участвуют в мероприятиях по сдаче крови, проходящих в регионе. «Сдавать кровь, значит помогать людям, а помогать гражданам – одна из задач полиции», - отмечают стражи порядка. Традиционно, в числе доноров - начальник областного Управления МВД Сергей Галкин. Он сдаёт кровь со студенческих времен. Всего же донорами сегодня стали почти 100 сотрудников полиции региона.





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