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НОВОСТИ | Общество



07.09.2017 11:09 Депутат Госдумы проконтролировал ход работ по благоустройству в тульских дворах
Светлана Ковалькова

Депутат Госдумы проконтролировал ход работ по благоустройству в тульских дворах

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«Лужи были, разбитый асфальт. И мы, пенсионеры, ходили с больными ногами по бордюру. А если будет у меня новая загородка, тогда до ста лет мне надо жить». А загородка у Зинаиды Ивановны и у её соседей на Циолковского, 8 и 8б и 8в будет уже на следующей неделе. А вместе с тем двор полностью преобразится.

«На сегодняшний день двор заасфальтирован, благоустроена детская площадка, в ближайшее время будут установлены малые архитектурные формы, - сообщил депутат Госдумы РФ Николай Петрунин. – Мы приехали проконтролировать работу, чтобы можно было устранить возникающие недочёты».

Пользуясь случаем, жители пожаловались депутату на недобросовестную работу управляющей компании. Чтобы избрать другую обслуживающую организацию, представители «Народного контроля ЖКХ» пообещали помочь в проведении общего собрания жителей и оформления всех документов. Также жители пожаловались на аварийные деревья, которые будут в ближайшее время обследованы, и на яму при въезде во двор, собирающую воду.

По словам ведущего инженера по благоустройству города Тулы Андрея Ерохина, «нами будет предпринята попытка небольшого пропила в бордюрных камнях и снятие небольшого количества грунта, что позволит частично выполнить водоотведение».

Также во дворе грядут работы по озеленению - жителям предлагают выбрать в городском питомнике растения и вместе ко Дню города высадить их у себя под окнами, чтобы глаз радовать.
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