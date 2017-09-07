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НОВОСТИ | Общество



07.09.2017 10:54 Ясногорский пруд после «чистки» превратился в грязное месиво
Виталий Моторин

Ясногорский пруд после «чистки» превратился в грязное месиво

| фото |
Прудом в деревне Кургузовка Ясногорского района уже около месяца называют вот эту большую лужу. Если бы подрядчик, который в июле взялся за восстановление единственного в населенном пункте водоёма, решил бы намеренно его уничтожить, и то произвёл бы меньше разрушений, говорят местные жители.

Ах, какие были места - только и остаётся вспоминать им теперь. Говорят, раньше в пруду и плотва водилась, но последним в водоёме был замечен тонущий трактор, водитель которого на бывалого морского волка явно не тянул.

Всё это было бы комично, если бы не 12 тысяч рублей, собранных с каждого дома по «Народному бюджету» и почти полумиллионный контракт с этим самым подрядчиком. «Я – инициативная группа. Получается, что виноваты я и администрация. Пусть подрядчик ответит за свои дела», - говорит Валентина Глотова.

Учитывая местные настроения, то, что директор фирмы, взявшейся за пруд, на место не приехал, логично. Сам он виноватым себя не считает, что местных жителей скорее раздражает, чем успокаивает. «Погода в этом году – дожди, а там оказался плывун, при всём желании не очистишь», - сообщил подрядчик по телефону.

Успокаивает другое - сам порядок выполнения работ по «Народному бюджету» от таких случаев заказчиков защищает. По словам заместителя главы администрации МО «Ревякино Ясногорского района» Вадима Савельвеа, «деньги будут заплачены только после ремонта. За эти работы ни копейки не получит».

Благо, окончательно пруд не погублен, ситуацию исправить все-таки можно. С учётом всех процедур новая фирма сможет приступить к работам уже в октябре.

Что же до подрядчика, то в администрации грозятся включить его в список недобросовестных поставщиков, и тогда он больше не сможет участвовать в аукционах по «Народному бюджету». Невыполнение взятых на себя обязательств - основание для этого вполне достаточное.













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