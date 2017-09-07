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07.09.2017 10:29 Пациенты отремонтированной поликлиники в Ефремове ждут от медиков душевного отношения Алексей Ерёмин





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Пациенты довольны, врачи рады, ведь работать и лечиться в таких условиях одно удовольствие. Но изменилось здесь не только это. По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «поликлиника начала работать в стандарте «Бережливой поликлиники». И администраторы зала, и регистраторы демонстрируют нам, что они знают, как это должно быть».



Как рассказала заведующая поликлиникой №1 ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» Анастасия Носова, «поликлиника работает семь дней в неделю, с понедельника по пятницу – с 8 до 20 часов, что удобно для работающих пациентов. Если раньше в регистратуре было столпотворение, то сейчас потоки разруливает администратор зала».



Теперь, когда все условия в этих стенах созданы, пациенты ждут и результата от самих медиков. Ремонт здания был завершен в кратчайшие сроки. По словам многих ефремовских пациентов, всё-таки главным критерием для них является не благоустроенность кабинетов, а отношение медперсонала к их болезням и проблемам.



К Ефремовскому району у министра здравоохранения отношение вообще особое. Будучи назначенным на эту должность весной этого года именно город на Красивой Мече он посетил первым, второй его рабочий визит был приурочен к открытию медучреждения после капремонта, которого здесь не было со дня открытия поликлиники.Пациенты довольны, врачи рады, ведь работать и лечиться в таких условиях одно удовольствие. Но изменилось здесь не только это. По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «поликлиника начала работать в стандарте «Бережливой поликлиники». И администраторы зала, и регистраторы демонстрируют нам, что они знают, как это должно быть».Как рассказала заведующая поликлиникой №1 ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова» Анастасия Носова, «поликлиника работает семь дней в неделю, с понедельника по пятницу – с 8 до 20 часов, что удобно для работающих пациентов. Если раньше в регистратуре было столпотворение, то сейчас потоки разруливает администратор зала».Теперь, когда все условия в этих стенах созданы, пациенты ждут и результата от самих медиков. Ремонт здания был завершен в кратчайшие сроки. По словам многих ефремовских пациентов, всё-таки главным критерием для них является не благоустроенность кабинетов, а отношение медперсонала к их болезням и проблемам.





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