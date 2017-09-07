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НОВОСТИ | Общество



07.09.2017 09:54 В Туле вдохнут новую жизнь в Кировский сквер
Анастасия Октябрьская

Глава региона предложил сделать эту башню полезной и снаружи, превратив её стены в скалодром

| фото |
Ни детей, ни молодёжи, ни взрослых. Сегодня в Кировский сквер заглядывают разве что голуби. Потому что смотреть здесь попросту не на что. Пустые клумбы, то ли кем-то демонтированная, то ли сама от времени отвалившаяся облицовочная плитка, неработающие палатки.

Позабыты-позаброшены качели, горки. И ни души. Хотя поначалу, когда сквер только привели в порядок, народ сюда потянулся. Сейчас, очевидно, настало время вдохнуть в него новую жизнь. «Реанимировать фонтан, поставить детские городки, сделать лавочки, освещение», - говорит о задачах губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Венчает этот сквер водонапорная башня. Функциональных обязанностей в настоящий момент никаких не несет. Помещения внутри неё пустуют, а могут со временем трансформироваться в уютные кафе и рестораны. Глава региона предложил сделать эту башню полезной и снаружи, превратив её стены в скалодром. «Для детей сделать небольшим, а для взрослых – уже более профессиональный», - сказал Дюмин.

И детские площадки, и ремонт фонтанного оборудования, и скалодром требуют, конечно, больших вложений. Средств муниципального бюджета может не хватить. Алексей Дюмин рекомендовал вступить с этим проектом в федеральную программу по формированию комфортной городской среды. Удачный опыт реализации которой – во дворе через дорогу. Всего в этом году по этой программе в Туле благоустроят 163 дворовые территории и 17 мест общего пользования.














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