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06.09.2017 19:07 До конца ноября туляки смогут проникнуться историей родного края "Вести-Тула"





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«Нам очень хотелось, чтобы уже сегодня звучала тема 500-летия Тульского кремля. Для этого мы и подготовили эту выставку», - говорит заместитель генерального директора объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина.



Выставка, посвященная 500-летию Тульского кремля, открылась в областном художественном музее. Экспозицию составляют живописные произведения известных тульских художников, в которых они обращаются к историческим событиям тульской земли. Кремль, старинные храмы, всем известные городские улицы еще времен начала прошлого столетия.«Нам очень хотелось, чтобы уже сегодня звучала тема 500-летия Тульского кремля. Для этого мы и подготовили эту выставку», - говорит заместитель генерального директора объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина.













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