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06.09.2017 18:52 Волин: региональные новости – это то, что хочет местная аудитория "Вести-Тула"





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Проводниками между властью и населением назвал журналистов Алексей Дюмин. «Хочу пожелать вам яркого, насыщенного дня. Чтобы вы узнали что-то новое, пообщались друг с другом. Желаю вам новых интересных информационных поводов и ярких собеседников. Например, таких как я», - сказал глава региона, обращаясь к участникам форума.



Перед аудиторией медиафорума выступил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. По его словам, Тула входит в ТОП-10 по розничной сети распространения печатных изданий, и это хороший показатель. Особое внимание он уделил электронным СМИ, в частности переходу на цифровое вещание тульского филиала ВГТРК.



«Тула завершила переход на создание инфраструктуры цифрового телевидения. На сегодняшний день построены все объекты, необходимые для обязательного вещания общероссийских доступных каналов. Это 10 каналов первого мультиплекса. В ближайшее время состоится важное мероприятие – в Туле начнет работать региональная цифровая врезка ВГТРК. Надо сказать, что сделано это в значительной степени благодаря активной позиции губернатора. Он настоял на том, чтобы Тула была поднята в числе приоритетных регионов, и убедил руководство и ВГТРК и РТРС в том, чтобы туляки получили в цифре региональные новости. Это очень важно, так как региональные новости – это то, что хочет местная аудитория», - сказал Алексей Волин.

Представители более 150 печатных и электронных, региональных и районнных СМИ, работники пресс-служб, собрались сегодня в здании Дворянского собрания для участия в пятом ежегодном медиафоруме. Цель - пообщаться, обменяться опытом и оценить достижения друг друга, а порой и покритиковать с тем, чтобы всем вместе двигаться вперед.Проводниками между властью и населением назвал журналистов Алексей Дюмин. «Хочу пожелать вам яркого, насыщенного дня. Чтобы вы узнали что-то новое, пообщались друг с другом. Желаю вам новых интересных информационных поводов и ярких собеседников. Например, таких как я», - сказал глава региона, обращаясь к участникам форума.Перед аудиторией медиафорума выступил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. По его словам, Тула входит в ТОП-10 по розничной сети распространения печатных изданий, и это хороший показатель. Особое внимание он уделил электронным СМИ, в частности переходу на цифровое вещание тульского филиала ВГТРК.«Тула завершила переход на создание инфраструктуры цифрового телевидения. На сегодняшний день построены все объекты, необходимые для обязательного вещания общероссийских доступных каналов. Это 10 каналов первого мультиплекса. В ближайшее время состоится важное мероприятие – в Туле начнет работать региональная цифровая врезка ВГТРК. Надо сказать, что сделано это в значительной степени благодаря активной позиции губернатора. Он настоял на том, чтобы Тула была поднята в числе приоритетных регионов, и убедил руководство и ВГТРК и РТРС в том, чтобы туляки получили в цифре региональные новости. Это очень важно, так как региональные новости – это то, что хочет местная аудитория», - сказал Алексей Волин.









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