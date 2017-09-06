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06.09.2017 16:12 Тульских фермеров поддержат грантами "Вести-Тула"





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Гранты на развитие будут предоставлены четырнадцати фермерским хозяйствам нашей области на общую сумму более 50 млн. рублей. Двенадцать победителей - начинающих фермеров получат гранты по три миллиона рублей на развитие ферм крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.



По семейным фермам два победителя получат гранты в общей сумме более 16 млн. рублей на развитие мясо-молочных ферм.







В регионе завершены конкурсные процедуры по реализации в текущем году фермерских программ. На сегодняшний день подведены итоги, определены победители.Гранты на развитие будут предоставлены четырнадцати фермерским хозяйствам нашей области на общую сумму более 50 млн. рублей. Двенадцать победителей - начинающих фермеров получат гранты по три миллиона рублей на развитие ферм крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.По семейным фермам два победителя получат гранты в общей сумме более 16 млн. рублей на развитие мясо-молочных ферм.

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