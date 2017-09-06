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НОВОСТИ | Общество



06.09.2017 16:02 Пятый тульский медиафорум собрал представителей более 150 СМИ
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле в здании Дворянского собрания открылся Пятый медиафорум. Это мероприятие стало ежегодным и одним из самых ожидаемых событий. В нем принимают участие более 150 региональных и районных СМИ, журналисты и представители пресс-службы региональных ведомств.

Проводниками между властью и населением назвал журналистов Алексей Дюмин. «Хочу пожелать вам яркого, насыщенного дня. Чтобы вы узнали что-то новое, пообщались друг с другом. Желаю вам новых интересных информационных поводов и ярких собеседников. Например, таких как я», - сказал глава региона, обращаясь к участникам форума.

Возможностью общения, обмена опытом, участия в различных дискуссиях определяют свое участие журналисты печатных и электронных СМИ. «Пятый тульский медиафорум – это очень качественная площадка для диалога. Диалога между журналистами, между СМИ и властью. Хорошо, что такая площадка есть. Думаю, что сегодня будут очень интересные дискуссии», - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.

По словам генерального директора газеты «Комсомольская правда – Тула» Павла Коренюгина, «…медиафорум – это событие для журналистов. Все думают, что люди, работающие в СМИ, постоянно между собой общаются, в одном информационном пространстве работают. На самом деле это, к сожалению, далеко не так. Зачастую мы пересекаемся либо на официальных мероприятиях, либо вот на таких форумах для СМИ».















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