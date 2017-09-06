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06.09.2017 15:46 В Новомосковске под завалами обнаружили тело мужчины
"Вести-Тула"



| фото |
Под завалами обрушенной стены в цехе «Руссоль» обнаружено тело мужчины 1989 года рождения, который является работником предприятия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при проведении строительных работ Уголовного кодекса РФ.

ЧП произошло сегодня около 6.40 в Новомосковске. В цеху по производству соли произошло частичное обрушение стены.
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