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НОВОСТИ | Общество



06.09.2017 15:16 В «Поленово» выставку «Вся жизнь – театр» посвятили памяти внучки художника
Вести-Тула

Елена Анатольевна прекрасно рисовала, устраивала в усадьбе спектакли

| фото |
В музее «Поленово» открылась выставка «Вся жизнь - театр», посвящённая памяти внучки знаменитого художника Елены Анатольевны Поленовой, вся долгая жизнь которой, почти 90 лет, прошла здесь, на берегах Оки. Она получила архитектурное образование, работала по профессии, но одновременно занималась литературным творчеством, режиссурой, созданием костюмов, декораций, стараясь сберечь и продолжить семейные традиции.

Елена Анатольевна прекрасно рисовала, устраивала в усадьбе спектакли, увлекалась изготовлением фонарей по технологии диорамы, созданной её дедом. Выставка проходит в здании мастерской художника - так называемом «Аббатстве», которое было и остается сценической площадкой для созданного Еленой Анатольевной театра-балагана «Курица и петух».
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