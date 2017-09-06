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06.09.2017 14:57 Тульские школьники отправились на всероссийский этап «Президентских состязаний» Вести-Тула





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Тульский регион здесь представляют «Средняя школа № 3» города Богородицка (это городская класс-команда) и «Центр образования № 46» посёлка Ленинский (сельская класс-команда). В программу соревнований входят обязательные виды спорта (спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы) и дополнительные (плавание, бадминтон, дартс, шахматы и впервые за всю историю состязаний – самбо и многое другое). Церемония закрытия - 23 сентября.



Тульские школьники отправились на всероссийский этап «Президентских состязаний». В нём принимают участие около двух тысяч участников из 81 региона России. Это ребята 2002-2004 годов рождения, которые стали победителями школьного, муниципального и регионального уровня соревнований.Тульский регион здесь представляют «Средняя школа № 3» города Богородицка (это городская класс-команда) и «Центр образования № 46» посёлка Ленинский (сельская класс-команда). В программу соревнований входят обязательные виды спорта (спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы) и дополнительные (плавание, бадминтон, дартс, шахматы и впервые за всю историю состязаний – самбо и многое другое). Церемония закрытия - 23 сентября.

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