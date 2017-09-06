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НОВОСТИ | Общество



06.09.2017 12:52 В Туле молодёжная сборная страны по футболу обыграла команду Гибралтара
Вести-Тула

В Туле молодёжная сборная страны по футболу обыграла команду Гибралтара

| фото |
Тульский Центральный стадион «Арсенал» стал счастливым для молодёжной сборной России по футболу. Во втором туре отборочного турнира первенства Европы среди игроков до 21 года подопечные тренера Евгения Бушманова уверенно победили сборную Гибралтара – 3:0.

До перерыва отличился Александр Зуев, а во втором тайме преимущество россиян укрепили Аяз Гулиев и Фёдор Чалов. За матчем наблюдало около 8000 болельщиков. Сборную России с хорошей игрой и крупной победой поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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