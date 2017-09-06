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|06.09.2017 12:31 В каждом округе Тулы появится двор, посвящённый городу-партнёру
|Вести-Тула
В 2017 году в каждом округе Тулы появится двор, посвящённый городу - партнёру оружейной столицы. Так, на улице Кутузова, 17а он посвящён Липецку. Здесь уложен рулонный газон, высажены деревья, установлены игровое и спортивное оборудование, арки с гербом Липецка, скамейки, урны. До Дня города появится стела с тематической символикой.
В Советском округе на улице Пушкинской, 32 двор благоустраивается с использованием символики Белгорода. В частности, планируется установка фигуры льва, который изображён на гербе этого города.
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