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06.09.2017 11:21 Строительство венёвской «Зенит-арены» затянулось на пять лет Татьяна Голубова





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История его строительства берёт начало ещё в 2013 году. Тогда стройка должна была обойтись в 200 миллионов рублей. Вкладывались в неё, кажется, всей страной: здесь и федеральный, и областной, и муниципальный бюджеты. Полная реализация проекта уверенно планировалась на конец 2014 года, но праздника не дождались.



По словам председателя Комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева, «не совпадали проектные решения, меняли по ходу, многое доработали. Это и отодвигало строительство. У подрядчика возникли финансовые проблемы. Сейчас он находится в состоянии банкротства».



Далее - долгие и серьёзные процедуры по расторжению контракта, проведению нового аукциона, который продлился ещё год. В 2016 году было решено, что комплекс откроется к осени этого же года, даже если новой строительной фирме придётся работать в три смены.



Производитель строительных работ Самир Талыбов рассказал, что «тепловой контур выполнен процентов на 95, окна, двери стоят, сделаны фасад и кровля. Остались внутренние работы».



На сегодняшний день общая стоимость комплекса уже составляет 324 миллиона рублей. Для Венёва проект должен стать прорывным, здание площадью в 6000 квадратных метров вместит в себя два бассейна, четыре спортзала, трибуны для проведения крупных соревнований, тренажёрные залы. В смену здесь смогут заниматься около 170 человек.



Дорогая облицовка, качественная канализация - предыдущий подрядчик хоть и не смог завершить строительные работы, но оставил здание в достойном состоянии. Новая строительная фирма начала свои работы в середине августа и уже к началу 2018 года самый большой физкультурный комплекс Тульской области обещает открыть двери перед гостями.



Вид этого недостроенного здания для жителей Венёва уже привычный. Однако надежда в ближайшем будущем переступить порог современного, физкультурного комплекса у них ещё осталась.История его строительства берёт начало ещё в 2013 году. Тогда стройка должна была обойтись в 200 миллионов рублей. Вкладывались в неё, кажется, всей страной: здесь и федеральный, и областной, и муниципальный бюджеты. Полная реализация проекта уверенно планировалась на конец 2014 года, но праздника не дождались.По словам председателя Комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева, «не совпадали проектные решения, меняли по ходу, многое доработали. Это и отодвигало строительство. У подрядчика возникли финансовые проблемы. Сейчас он находится в состоянии банкротства».Далее - долгие и серьёзные процедуры по расторжению контракта, проведению нового аукциона, который продлился ещё год. В 2016 году было решено, что комплекс откроется к осени этого же года, даже если новой строительной фирме придётся работать в три смены.Производитель строительных работ Самир Талыбов рассказал, что «тепловой контур выполнен процентов на 95, окна, двери стоят, сделаны фасад и кровля. Остались внутренние работы».На сегодняшний день общая стоимость комплекса уже составляет 324 миллиона рублей. Для Венёва проект должен стать прорывным, здание площадью в 6000 квадратных метров вместит в себя два бассейна, четыре спортзала, трибуны для проведения крупных соревнований, тренажёрные залы. В смену здесь смогут заниматься около 170 человек.Дорогая облицовка, качественная канализация - предыдущий подрядчик хоть и не смог завершить строительные работы, но оставил здание в достойном состоянии. Новая строительная фирма начала свои работы в середине августа и уже к началу 2018 года самый большой физкультурный комплекс Тульской области обещает открыть двери перед гостями.





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