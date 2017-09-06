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06.09.2017 10:57 Трое ветеранов стали Почётными гражданами Тулы Мария Кузнецова





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В 43-м он добровольно ушел, а попросту сбежал на фронт. Разведчик с тринадцати лет, он дошел до Берлина. Орденоносный мальчик. Ордена и медали все не перечесть, и надеть уже непросто - тяжелые. После войны и службы на флоте Виктор Яковлевич много лет работал в «Тулэнерго», а сейчас трудится в ветеранской организации.



Такой же неугомонный ветеран, знакомый многим тульским школьникам, нынешним и вчерашним - Василий Никифорович Корольков. Он начал защищать в Тулу в 16 лет. Потом был Ленинград, Курская дуга и Парад Победы 1945 года. В мирной жизни снова - военное дело. До 1991 года Василий Никифорович был военруком. Когда профессию упразднили – расстроился, но не сдался, и по сей день - а ему уже 94 - учит детей, именно учит, любить Родину, а она начинается с Тулы!



Михаил Андреевич Свинтицкий - строитель Тулы, хотя в юности и не собирался. В 19 из Белоруссии ушел на фронт, был танкистом, дошел до Пруссии - вернулся с наградами. Заслуги у Михаила Андреевича немалые. Он был управляющим строительным трестом. И Тула как мы ее знаем строилась при нем и его силами. «Областная больница, драмтеатр, «белый дом». В любом доме есть частица моего труда, я этим очень горжусь», - говорит Михаил Андреевич.



Сегодня он вместе с такими же заслуженными строителями ведет общественную работу и даже посещает новостройки. Всех наших героев объединяет не только боевое прошлое. Это подвижники, люди, которые во главу угла ставят созидание. Может быть, именно потому, что видели разрушительную силу войны.



Виктор Яковлевич Митин - самый молодой, если можно так сказать, ветеран из ныне живущих в Тульской области. Когда началась война и школа стала госпиталем, то Витя Митин пошел работать, а еще - помогал раненым читать и писать письма.В 43-м он добровольно ушел, а попросту сбежал на фронт. Разведчик с тринадцати лет, он дошел до Берлина. Орденоносный мальчик. Ордена и медали все не перечесть, и надеть уже непросто - тяжелые. После войны и службы на флоте Виктор Яковлевич много лет работал в «Тулэнерго», а сейчас трудится в ветеранской организации.Такой же неугомонный ветеран, знакомый многим тульским школьникам, нынешним и вчерашним - Василий Никифорович Корольков. Он начал защищать в Тулу в 16 лет. Потом был Ленинград, Курская дуга и Парад Победы 1945 года. В мирной жизни снова - военное дело. До 1991 года Василий Никифорович был военруком. Когда профессию упразднили – расстроился, но не сдался, и по сей день - а ему уже 94 - учит детей, именно учит, любить Родину, а она начинается с Тулы!Михаил Андреевич Свинтицкий - строитель Тулы, хотя в юности и не собирался. В 19 из Белоруссии ушел на фронт, был танкистом, дошел до Пруссии - вернулся с наградами. Заслуги у Михаила Андреевича немалые. Он был управляющим строительным трестом. И Тула как мы ее знаем строилась при нем и его силами. «Областная больница, драмтеатр, «белый дом». В любом доме есть частица моего труда, я этим очень горжусь», - говорит Михаил Андреевич.Сегодня он вместе с такими же заслуженными строителями ведет общественную работу и даже посещает новостройки. Всех наших героев объединяет не только боевое прошлое. Это подвижники, люди, которые во главу угла ставят созидание. Может быть, именно потому, что видели разрушительную силу войны.





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