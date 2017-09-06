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НОВОСТИ | Общество



06.09.2017 10:57 Трое ветеранов стали Почётными гражданами Тулы
Мария Кузнецова

Трое ветеранов стали Почётными гражданами Тулы

| фото |
Виктор Яковлевич Митин - самый молодой, если можно так сказать, ветеран из ныне живущих в Тульской области. Когда началась война и школа стала госпиталем, то Витя Митин пошел работать, а еще - помогал раненым читать и писать письма.

В 43-м он добровольно ушел, а попросту сбежал на фронт. Разведчик с тринадцати лет, он дошел до Берлина. Орденоносный мальчик. Ордена и медали все не перечесть, и надеть уже непросто - тяжелые. После войны и службы на флоте Виктор Яковлевич много лет работал в «Тулэнерго», а сейчас трудится в ветеранской организации.

Такой же неугомонный ветеран, знакомый многим тульским школьникам, нынешним и вчерашним - Василий Никифорович Корольков. Он начал защищать в Тулу в 16 лет. Потом был Ленинград, Курская дуга и Парад Победы 1945 года. В мирной жизни снова - военное дело. До 1991 года Василий Никифорович был военруком. Когда профессию упразднили – расстроился, но не сдался, и по сей день - а ему уже 94 - учит детей, именно учит, любить Родину, а она начинается с Тулы!

Михаил Андреевич Свинтицкий - строитель Тулы, хотя в юности и не собирался. В 19 из Белоруссии ушел на фронт, был танкистом, дошел до Пруссии - вернулся с наградами. Заслуги у Михаила Андреевича немалые. Он был управляющим строительным трестом. И Тула как мы ее знаем строилась при нем и его силами. «Областная больница, драмтеатр, «белый дом». В любом доме есть частица моего труда, я этим очень горжусь», - говорит Михаил Андреевич.

Сегодня он вместе с такими же заслуженными строителями ведет общественную работу и даже посещает новостройки. Всех наших героев объединяет не только боевое прошлое. Это подвижники, люди, которые во главу угла ставят созидание. Может быть, именно потому, что видели разрушительную силу войны.
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