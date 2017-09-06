НОВОСТИ | Общество







06.09.2017 10:32 Белёвские фермеры начали делать ягодный чай Анастасия Октябрьская





| фото |



Владеют этой малиново-ежевичной плантацией Милена и Владимир. Два года у супружеской пары ушло на погружение в науку о выращивании ягодных культур. После чего поле в пять с половиной гектаров засадили элитными сортами желтой, оранжевой, красной малины и ежевики. Урожай радовал до поры до времени. «В четыре с половиной раза на сегодняшний день мы собрали меньше, чем за аналогичный период в прошлом году», - рассказала Милена Губенко.



Благо в случае с малиной годятся в пищу и вершки, и, так сказать, корешки. А точнее листочки. Супруги обратили взгляд на Восток, и решили, что Тульские земли ничем не хуже китайских. Чайному делу быть. Процесс производства ягодного чая оказался не таким уж простым. Для начала листья малины и ежевики нужно провялить, затем заморозить. После чего уже размороженные они отправляются вот в эту чудо машину – роллер. Она то и скручивает будущие чаинки. Ну а далее – самый важный в чайном деле этап – ферментация.



«Она нужна для того, чтобы получить чай вкусным, и при заварке чтобы он отдал цвет, запах, - пояснил Владимир Седов. - И ферментация еще нужна для того, чтобы мы получили микроэлементы – витамины и полезные вещества».



Выдержанные под прессом ягодные листочки нарезают и отправляют в сушилку. Осталось добавить в чай ярких красок – сушеной малины, ежевики, земляники и черники. И готово. Вот он на 100 процентов натуральный и полезный белёвский ягодный чай. Который, к слову сказать, в числе прочих брендов нашей области попал на гастрономическую карту России.



Пять лет назад сельхозпроизводители удовлетворяли спрос россиян на ягоды лишь на 9%. Тогда здесь в Белёвском районе Тульской области и появилась плантация с 21000 кустов ежевики и малины.Владеют этой малиново-ежевичной плантацией Милена и Владимир. Два года у супружеской пары ушло на погружение в науку о выращивании ягодных культур. После чего поле в пять с половиной гектаров засадили элитными сортами желтой, оранжевой, красной малины и ежевики. Урожай радовал до поры до времени. «В четыре с половиной раза на сегодняшний день мы собрали меньше, чем за аналогичный период в прошлом году», - рассказала Милена Губенко.Благо в случае с малиной годятся в пищу и вершки, и, так сказать, корешки. А точнее листочки. Супруги обратили взгляд на Восток, и решили, что Тульские земли ничем не хуже китайских. Чайному делу быть. Процесс производства ягодного чая оказался не таким уж простым. Для начала листья малины и ежевики нужно провялить, затем заморозить. После чего уже размороженные они отправляются вот в эту чудо машину – роллер. Она то и скручивает будущие чаинки. Ну а далее – самый важный в чайном деле этап – ферментация.«Она нужна для того, чтобы получить чай вкусным, и при заварке чтобы он отдал цвет, запах, - пояснил Владимир Седов. - И ферментация еще нужна для того, чтобы мы получили микроэлементы – витамины и полезные вещества».Выдержанные под прессом ягодные листочки нарезают и отправляют в сушилку. Осталось добавить в чай ярких красок – сушеной малины, ежевики, земляники и черники. И готово. Вот он на 100 процентов натуральный и полезный белёвский ягодный чай. Который, к слову сказать, в числе прочих брендов нашей области попал на гастрономическую карту России.





Читать @gtrktula

















