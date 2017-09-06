Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



06.09.2017 10:32 Белёвские фермеры начали делать ягодный чай
Анастасия Октябрьская

Белёвские фермеры начали делать ягодный чай

| фото |
Пять лет назад сельхозпроизводители удовлетворяли спрос россиян на ягоды лишь на 9%. Тогда здесь в Белёвском районе Тульской области и появилась плантация с 21000 кустов ежевики и малины.

Владеют этой малиново-ежевичной плантацией Милена и Владимир. Два года у супружеской пары ушло на погружение в науку о выращивании ягодных культур. После чего поле в пять с половиной гектаров засадили элитными сортами желтой, оранжевой, красной малины и ежевики. Урожай радовал до поры до времени. «В четыре с половиной раза на сегодняшний день мы собрали меньше, чем за аналогичный период в прошлом году», - рассказала Милена Губенко.

Благо в случае с малиной годятся в пищу и вершки, и, так сказать, корешки. А точнее листочки. Супруги обратили взгляд на Восток, и решили, что Тульские земли ничем не хуже китайских. Чайному делу быть. Процесс производства ягодного чая оказался не таким уж простым. Для начала листья малины и ежевики нужно провялить, затем заморозить. После чего уже размороженные они отправляются вот в эту чудо машину – роллер. Она то и скручивает будущие чаинки. Ну а далее – самый важный в чайном деле этап – ферментация.

«Она нужна для того, чтобы получить чай вкусным, и при заварке чтобы он отдал цвет, запах, - пояснил Владимир Седов. - И ферментация еще нужна для того, чтобы мы получили микроэлементы – витамины и полезные вещества».

Выдержанные под прессом ягодные листочки нарезают и отправляют в сушилку. Осталось добавить в чай ярких красок – сушеной малины, ежевики, земляники и черники. И готово. Вот он на 100 процентов натуральный и полезный белёвский ягодный чай. Который, к слову сказать, в числе прочих брендов нашей области попал на гастрономическую карту России.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.