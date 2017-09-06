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06.09.2017 10:17 В СНТ Тульской области проверят наличие договоров на вывоз мусора Алексей Ерёмин





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Когда была решена одна проблема - тут же появилась другая, которая, похоже, волновала лишь членов СНТ. По словам председателя правления садоводческого товарищества Владислава Череховского, «весь мусор, который выбрасывался в поля, стал привозиться на наш мусоросборник. Расходы стали непомерно расти, в два-три раза. Получилось, что пять СНТ оплачивают вывоз мусора в радиусе 30 километров».



Не найдя ответа в ясногорской администрации, садоводы обратились к главе региона. «Поручаю урегулировать вопросы вывоза мусора из садоводческих товариществ, проверить заключение договоров, - сказал Алексей Дюмин. – С 1 числа у вас появились все инструменты воздействия».



Губернатор поручил всем главам администраций проверить наличие заключённых договоров на оказание этой услуги. Тем более что теперь муниципалитеты наделены полномочиями привлекать нарушителей за отсутствие документа к административной ответственности.



Эта история началась несколько лет назад, когда представители пяти садоводческих товариществ Ясногорского района Тульской и соседних районов Московской области на собранные средства, на свои кровные, решили построить контейнерную площадку и таким образом решить насущную для всех проблему – чего до этого не удавалось сделать десятки лет.Когда была решена одна проблема - тут же появилась другая, которая, похоже, волновала лишь членов СНТ. По словам председателя правления садоводческого товарищества Владислава Череховского, «весь мусор, который выбрасывался в поля, стал привозиться на наш мусоросборник. Расходы стали непомерно расти, в два-три раза. Получилось, что пять СНТ оплачивают вывоз мусора в радиусе 30 километров».Не найдя ответа в ясногорской администрации, садоводы обратились к главе региона. «Поручаю урегулировать вопросы вывоза мусора из садоводческих товариществ, проверить заключение договоров, - сказал Алексей Дюмин. – С 1 числа у вас появились все инструменты воздействия».Губернатор поручил всем главам администраций проверить наличие заключённых договоров на оказание этой услуги. Тем более что теперь муниципалитеты наделены полномочиями привлекать нарушителей за отсутствие документа к административной ответственности.





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