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05.09.2017 17:59 Роскачество проверит творог, продающийся в Тульской области "Вести-Тула"





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Исследовать молочный продукт будут по 66 показателям качества и безопасности. В том числе будут выявлять фальсификацию - намеренное занижение жирности и наличие растительных жиров. Отдельно независимая экспертиза проверит творог на наличие антибиотиков, ведь такая нежданная добавка представляет отдельную опасность - при регулярном употреблении таких продуктов, человек потеряет чувствительность к препаратам, и они больше не окажут лечащего эффекта. Результаты исследования будут опубликованы на сайте Роскачества в октябре.







Растительные жиры, стабилизаторы и даже антибиотики - все это периодически находят в образцах творога на прилавках тульских магазинах. Российская система качества запустила масштабное исследования творога 9% жирности. Испытаниям подвергнутся 45 образцов самых популярных в стране брендов. Закупка началась в 23 регионах, в том числе сегодня - и в Тульской области.Исследовать молочный продукт будут по 66 показателям качества и безопасности. В том числе будут выявлять фальсификацию - намеренное занижение жирности и наличие растительных жиров. Отдельно независимая экспертиза проверит творог на наличие антибиотиков, ведь такая нежданная добавка представляет отдельную опасность - при регулярном употреблении таких продуктов, человек потеряет чувствительность к препаратам, и они больше не окажут лечащего эффекта. Результаты исследования будут опубликованы на сайте Роскачества в октябре.

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