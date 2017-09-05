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05.09.2017 17:07 «Ростелеком» обучил тульских ребят безопасному поведению в интернете Вести-Тула





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Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Это здорово, когда ребята с раннего возраста могут пробовать свои способности в разных профессиях. Мы постарались сделать нашу локацию в «Мануфактории» интересной и доступной детям, и постоянно обновляем ее разными интерактивами – например, уроками по безопасному интернету в День знаний. На этих занятиях учим ребят внимательно и ответственно относиться к информации в сети, которая не всегда бывает полезной для подрастающего поколения».



В Мануфактории «Ростелеком» ежедневно проводит занимательные мастер-классы. Наставники обучают детей разным профессиям: связиста, активного продавца, монтера или кабельщика. Ребята сами проверяют, как работает связь в местной больнице, полиции, гостинице, подключают камеры видеонаблюдения, прокладывают кабель, проводят опросы жителей на улицах города об услугах компании, обучают родителей сервисам интерактивного ТВ.



Мануфактура «Ростелекома» в детском городе профессий пользуется большим спросом у маленьких туляков – ведь здесь интересно рассказывают, много показывают, дают делать связь своими руками, а главное – платят хорошую «зарплату». Пусть не в рублях, а в «эмках», но зато на эти «деньги» в детском городе можно купить сладости, заплатить за развлечения или положить средства в «банк» под проценты. Настоящий город, где рулят дети и радует «Ростелеком».



На День Знаний 1 сентября в детском городе профессий «Мануфактория» Тульский филиал «Ростелекома» организовал занимательные уроки Безопасного интернета. Специалисты компании научили ребят защищаться от интернет-мошенников, определять вредоносные файлы и письма, и что делать в случае заражения компьютера вирусами. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, стараясь показать компьютерную грамотность. Все участники получили памятные призы от «Ростелекома».Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«Это здорово, когда ребята с раннего возраста могут пробовать свои способности в разных профессиях. Мы постарались сделать нашу локацию в «Мануфактории» интересной и доступной детям, и постоянно обновляем ее разными интерактивами – например, уроками по безопасному интернету в День знаний. На этих занятиях учим ребят внимательно и ответственно относиться к информации в сети, которая не всегда бывает полезной для подрастающего поколения».В Мануфактории «Ростелеком» ежедневно проводит занимательные мастер-классы. Наставники обучают детей разным профессиям: связиста, активного продавца, монтера или кабельщика. Ребята сами проверяют, как работает связь в местной больнице, полиции, гостинице, подключают камеры видеонаблюдения, прокладывают кабель, проводят опросы жителей на улицах города об услугах компании, обучают родителей сервисам интерактивного ТВ.Мануфактура «Ростелекома» в детском городе профессий пользуется большим спросом у маленьких туляков – ведь здесь интересно рассказывают, много показывают, дают делать связь своими руками, а главное – платят хорошую «зарплату». Пусть не в рублях, а в «эмках», но зато на эти «деньги» в детском городе можно купить сладости, заплатить за развлечения или положить средства в «банк» под проценты. Настоящий город, где рулят дети и радует «Ростелеком».

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