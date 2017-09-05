Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



05.09.2017 17:07 «Ростелеком» обучил тульских ребят безопасному поведению в интернете
Вести-Тула

«Ростелеком» обучил тульских ребят безопасному поведению в интернете

| фото |
На День Знаний 1 сентября в детском городе профессий «Мануфактория» Тульский филиал «Ростелекома» организовал занимательные уроки Безопасного интернета. Специалисты компании научили ребят защищаться от интернет-мошенников, определять вредоносные файлы и письма, и что делать в случае заражения компьютера вирусами. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, стараясь показать компьютерную грамотность. Все участники получили памятные призы от «Ростелекома».

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Это здорово, когда ребята с раннего возраста могут пробовать свои способности в разных профессиях. Мы постарались сделать нашу локацию в «Мануфактории» интересной и доступной детям, и постоянно обновляем ее разными интерактивами – например, уроками по безопасному интернету в День знаний. На этих занятиях учим ребят внимательно и ответственно относиться к информации в сети, которая не всегда бывает полезной для подрастающего поколения».

В Мануфактории «Ростелеком» ежедневно проводит занимательные мастер-классы. Наставники обучают детей разным профессиям: связиста, активного продавца, монтера или кабельщика. Ребята сами проверяют, как работает связь в местной больнице, полиции, гостинице, подключают камеры видеонаблюдения, прокладывают кабель, проводят опросы жителей на улицах города об услугах компании, обучают родителей сервисам интерактивного ТВ.

Мануфактура «Ростелекома» в детском городе профессий пользуется большим спросом у маленьких туляков – ведь здесь интересно рассказывают, много показывают, дают делать связь своими руками, а главное – платят хорошую «зарплату». Пусть не в рублях, а в «эмках», но зато на эти «деньги» в детском городе можно купить сладости, заплатить за развлечения или положить средства в «банк» под проценты. Настоящий город, где рулят дети и радует «Ростелеком».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.