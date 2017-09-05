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05.09.2017 16:04 Тульский театр теней готовит новую постановку "Вести-Тула"





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Создатели теневого театра работают в необычном формате. Это не спектакль в традиционном понимании, а, так называемый, мастер-класс. На нем учат театральному искусству. Сначала ребятам предлагают самим создать персонажей будущей постановки, а потом придумать действие. А, как известно, детская фантазия безгранична.



«Домашний театр дает ребенку какую-то платформу в жизни. Он учит его самостоятельному творчеству. Наша задача – не ограничивать фантазию детей. Именно поэтому мы хотим, чтобы они самостоятельно создавали сценарий, придумывали героев. Наша задача немного их направить», - говорит художественный руководитель арт-проекта «Точка» Яна Левищева.



В этом театре главные действующие лица не актеры, а предмет неодушевленный - теневая лампа. Единственный в городе театр теней готовит к показу новую постановку «Большое космическое путешествие».Создатели теневого театра работают в необычном формате. Это не спектакль в традиционном понимании, а, так называемый, мастер-класс. На нем учат театральному искусству. Сначала ребятам предлагают самим создать персонажей будущей постановки, а потом придумать действие. А, как известно, детская фантазия безгранична.«Домашний театр дает ребенку какую-то платформу в жизни. Он учит его самостоятельному творчеству. Наша задача – не ограничивать фантазию детей. Именно поэтому мы хотим, чтобы они самостоятельно создавали сценарий, придумывали героев. Наша задача немного их направить», - говорит художественный руководитель арт-проекта «Точка» Яна Левищева.









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