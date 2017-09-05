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05.09.2017 15:48 Тулякам обещают незабываемый уик-энд "Вести-Тула"





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Программа празднования разнообразна, обширна и составлена по желанию самих туляков. С марта по июль включительно от жителей собирали предложения, которые и легли в основу программы мероприятий на ближайшие выходные. В этом году побит рекорд по количеству – всего по области в этот уикенд пройдут более 400 различных мероприятий. Некоторые из них стартуют уже в эту пятницу.



Так, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в преддверии праздника 8 сентября в 10 часов состоится открытие проекта студии имени Грекова Министерства обороны России. «Будет развернута диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе. Туляки увидят ее одними из первых после жителей Крыма. Здесь будут и скульптурные композиции, и живописные полотна ведущих художников России. Кроме того, состоится презентация проектов, которые будут реализовываться в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля», - рассказывает министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



Во сколько на набережной Упы начнут жарить картошку, какая отечественная группа будет развлекать со сцены туляков и гостей города, где можно будет полакомиться сладкими тульскими брендами и с какой точки города лучше всего смотреть падающий с моста фейерверк? Обо всём этом мы расскажем в пятницу в нашем флагманском выпуске Вестей в 20:45.



В эти выходные мы будем отмечать сразу три праздника - 240-летие образование Тульской Губернии, 80-летний юбилей образования Тульской области и 841-ый день рождения областной столицы.Программа празднования разнообразна, обширна и составлена по желанию самих туляков. С марта по июль включительно от жителей собирали предложения, которые и легли в основу программы мероприятий на ближайшие выходные. В этом году побит рекорд по количеству – всего по области в этот уикенд пройдут более 400 различных мероприятий. Некоторые из них стартуют уже в эту пятницу.Так, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в преддверии праздника 8 сентября в 10 часов состоится открытие проекта студии имени Грекова Министерства обороны России. «Будет развернута диорама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе. Туляки увидят ее одними из первых после жителей Крыма. Здесь будут и скульптурные композиции, и живописные полотна ведущих художников России. Кроме того, состоится презентация проектов, которые будут реализовываться в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля», - рассказывает министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.Во сколько на набережной Упы начнут жарить картошку, какая отечественная группа будет развлекать со сцены туляков и гостей города, где можно будет полакомиться сладкими тульскими брендами и с какой точки города лучше всего смотреть падающий с моста фейерверк? Обо всём этом мы расскажем в пятницу в нашем флагманском выпуске Вестей в 20:45.











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