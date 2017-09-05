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05.09.2017 15:33 Полицейские задержали подозреваемого в убийстве узловчанки и ее 15-летней дочери
"Вести-Тула"



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Двойное убийство в Узловой. В квартире найдены мертвыми 34 летняя женщина и ее 15 летняя дочь. Обнаружены тела погибших были накануне, и почти сразу у следствия появился подозреваемый. Им оказался глава семейства. Одной из погибших он приходился мужем, другой отчимом.

Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…подозреваемый в совершении двойного убийства в Узловой установлен и задержан. Это ранее не судимый мужчина 1973 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции и регионального управления Следственного комитета проводятся мероприятия направленные на установление всех деталей происшествия».

«Мотивы и обстоятельства совершения преступления на данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы до 20 лет», - говорит исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева.
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