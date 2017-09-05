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05.09.2017 15:14 Тульские школьники прошли курс пожарной безопасности Вести-Тула





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Как рассказал инспектор ОНД и ПР города Тулы по Привокзальному и Советскому округам Антон Тищенков, «в рамках месячника пожарной безопасности, проходящего к 85-летию создания гражданской обороны, ГУ МЧС России по Тульской области с 15 августа по 15 сентября во всех учебных заведениях Тулы проводятся мероприятия, посвященные гражданской обороне и пожарной безопасности».



Как распознать первые признаки возгорания, правильно воспользоваться огнетушителем и даже оказать первую помощь пострадавшим - настоящий курс юного героя. Причем, курс не слишком утомителен. Уроки проводятся с интерактивной составляющей, где можно примерить снаряжение и принять участие в увлекательной викторине.



Тульские школьники прошли первый экспресс-курс по пожарной безопасности. С целью адаптации детей к городской среде после летних каникул сотрудники МЧС проводят открытые уроки, которые далеко не ограничиваются устными лекциями. Особое внимание уделяется проведению практических тренировок по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.Как рассказал инспектор ОНД и ПР города Тулы по Привокзальному и Советскому округам Антон Тищенков, «в рамках месячника пожарной безопасности, проходящего к 85-летию создания гражданской обороны, ГУ МЧС России по Тульской области с 15 августа по 15 сентября во всех учебных заведениях Тулы проводятся мероприятия, посвященные гражданской обороне и пожарной безопасности».Как распознать первые признаки возгорания, правильно воспользоваться огнетушителем и даже оказать первую помощь пострадавшим - настоящий курс юного героя. Причем, курс не слишком утомителен. Уроки проводятся с интерактивной составляющей, где можно примерить снаряжение и принять участие в увлекательной викторине.







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