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|05.09.2017 14:42 Туляки увидят работы Глазунова из серии «Поле Куликово»
|"Вести-Тула"
Тула готовится отметить День города. Праздничные мероприятия состоятся в субботу, 9 сентября. А уже сегодня по многим адресам Большой Тулы пройдут праздники двора, чествование юбиляров-коренных туляков, открытия выставок. Одна из них - «Памяти мастера». В Выставочном зале на Красноармейском проспекте начала свою работу выставка работ Народного художника СССР Ильи Глазунова.
В экспозиции 22 полотна из серии «Поле Куликово», повествующие об истории ратного подвига русского народа в Куликовской битве. На них отображены все яркие моменты этого исторического события: сбор войск, сама битва, возвращение воинов. Цикл работ включает портреты, пейзажи, батальные сцены.
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