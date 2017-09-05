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05.09.2017 13:26 В Туле автоледи совершила два ДТП подряд
Вести-Тула

В Туле автоледи совершила два ДТП подряд

| фото |
В Туле на улице Вильямса возле дома №38 автоледи за рулём автомобиля «Дэу Матиз» совершил наезд на стоящую машину «Киа Рио», после чего малолитражка наехала на двух пешеходов. Женщине 1950 года рождения медицинская помощь была оказана на месте, а мальчику 2007 года потребовалась госпитализация.

На 212-м километре автодороги М4 «Дон» под колёса «Пежо» попал пешеход. Мужчина двигался вдоль проезжей части дороги в темное время суток, не имел светоотражающих элементов. В результате ДТП он получил травмы, несовместимые с жизнью.
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