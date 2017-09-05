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05.09.2017 12:16 В Тульской области проблемы, связанные с отоплением, будут решаться в ручном режиме Алексей Ерёмин





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Несколько лет подряд холодные радиаторы заставляли выходить людей на уличные пикеты. Сейчас строится новая котельная, но начнёт ли она работать на полную мощность в этом отопительном сезоне – пока сказать сложно.



По словам заместителя главы администрации Щёкинского района Алексия Рыжкова, «котельная будет 10,6 мегаватт, вместо котельной бывшего завода «Кислотоупор». Она осуществляет теплоснабжение 28 многоквартирных дома, социальных объектов. Скорее всего, в начале отопительного сезона тепло будет подаваться от старой котельной, а в процессе будем переключаться».



Впрочем, на сегодняшний день Щёкинский район в целом является лидером в области по показателям готовности к грядущему отопительному периоду. Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «наилучшие показатели технической готовности демонстрируют Алексин, Воловский, Каменский районы, Ефремов, Кимовский район, город Тула».



«Готовить сани» в Тульском регионе начали ещё в апреле месяце. Ко дню сегодняшнему проделана серьёзная работа: здесь и подготовка котельных, и ремонт старых сетей, и их полная замена. Фонд с годами поизносился.



По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «подготовка к отопительному сезону – задача №1 на сегодняшний день. На контроле в Правительстве Тульской области находятся порядка 200 обращений с определёнными проблемами. Я всех призываю каждое обращение отработать в ручном режиме и снять напряжённость в преддверии отопительного сезона».



Подготовка к отопительному периоду в регионе выходит на завершающую стадию. По состоянию на первое сентября к началу сезона готовы 91% котельных области. В целом тепло в дома жителей региона обещает прийти вовремя. Впрочем, насколько хорошо была проделана подготовительная работа – покажут первые заморозки.



На протяжении многих лет отопительный сезон для жителей улицы Советской, что в городе Щёкино, начинался именно так - ни шатко, ни валко. За эти годы они обили не один порог: УК, прокуратуры, Роспотребнадзора и, конечно же, районной администрации. В свою очередь местные власти регулярно слали жителям «письма счастья» с извинениями о причинённых неудобствах.Несколько лет подряд холодные радиаторы заставляли выходить людей на уличные пикеты. Сейчас строится новая котельная, но начнёт ли она работать на полную мощность в этом отопительном сезоне – пока сказать сложно.По словам заместителя главы администрации Щёкинского района Алексия Рыжкова, «котельная будет 10,6 мегаватт, вместо котельной бывшего завода «Кислотоупор». Она осуществляет теплоснабжение 28 многоквартирных дома, социальных объектов. Скорее всего, в начале отопительного сезона тепло будет подаваться от старой котельной, а в процессе будем переключаться».Впрочем, на сегодняшний день Щёкинский район в целом является лидером в области по показателям готовности к грядущему отопительному периоду. Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «наилучшие показатели технической готовности демонстрируют Алексин, Воловский, Каменский районы, Ефремов, Кимовский район, город Тула».«Готовить сани» в Тульском регионе начали ещё в апреле месяце. Ко дню сегодняшнему проделана серьёзная работа: здесь и подготовка котельных, и ремонт старых сетей, и их полная замена. Фонд с годами поизносился.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «подготовка к отопительному сезону – задача №1 на сегодняшний день. На контроле в Правительстве Тульской области находятся порядка 200 обращений с определёнными проблемами. Я всех призываю каждое обращение отработать в ручном режиме и снять напряжённость в преддверии отопительного сезона».Подготовка к отопительному периоду в регионе выходит на завершающую стадию. По состоянию на первое сентября к началу сезона готовы 91% котельных области. В целом тепло в дома жителей региона обещает прийти вовремя. Впрочем, насколько хорошо была проделана подготовительная работа – покажут первые заморозки.







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