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05.09.2017 11:33 На Кубке Губернатора по конкуру нашлось время для благотворительности Анастасия Октябрьская





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К такому элегантному событию как конкур готовятся не только дамы, выбирая себе шляпки под наряд, но и, конечно, главные участники соревнований – лошадки. «Дамы» и «господа» начищены, публика в ожидании, всадники готовы к старту.



«Группа компаний «Сфера» и правительство Тульской области несмотря на не очень хорошую погоду постарались сделать этот день ярким и насыщенным. Мы искренне желаем всем спортсменам новых высот и удачи», - сказала на открытии генеральный директор парк-отеля «Грумант» Елена Зайцева.



Удача улыбнулась всаднику в красном. Знакомьтесь - мастер спорта международного класса Вадим Черевань. Занимается верховой ездой с самого детства, в седле уже около 15 лет. «С этой лошадью мы уже около четырёх лет вместе. Это мой боевой товарищ, партнёр. Он сегодня здорово отпрыгал», - рассказал Вадим.



Настолько здорово, что Вадим стал обладателем Кубка Губернатора Тульской области по конкуру. И теперь ему и его верному товарищу предстоит побороться за всероссийское призвание. Ведь эти соревнования являются официальным этапом к Чемпионату России.



Элегантный, престижный, элитарный. А минувшие соревнования по конкуру и вовсе можно назвать теперь социально значимыми. Нашлось в ходе светского раута и время для благотворительности. Был организован сбор средств для Дубенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №4. Первым взнос сделал фонд развития Тульской области «Перспектива», созданный по инициативе Алексея Дюмина.



Родиной конкура считается Франция. К нам в Россию он пришел в конце 19 столетия. Сегодня конкур – уже олимпийский вид конного спорта. Самый красивый, самый динамичный, самый сложный. И бесспорно, невероятно атмосферный.К такому элегантному событию как конкур готовятся не только дамы, выбирая себе шляпки под наряд, но и, конечно, главные участники соревнований – лошадки. «Дамы» и «господа» начищены, публика в ожидании, всадники готовы к старту.«Группа компаний «Сфера» и правительство Тульской области несмотря на не очень хорошую погоду постарались сделать этот день ярким и насыщенным. Мы искренне желаем всем спортсменам новых высот и удачи», - сказала на открытии генеральный директор парк-отеля «Грумант» Елена Зайцева.Удача улыбнулась всаднику в красном. Знакомьтесь - мастер спорта международного класса Вадим Черевань. Занимается верховой ездой с самого детства, в седле уже около 15 лет. «С этой лошадью мы уже около четырёх лет вместе. Это мой боевой товарищ, партнёр. Он сегодня здорово отпрыгал», - рассказал Вадим.Настолько здорово, что Вадим стал обладателем Кубка Губернатора Тульской области по конкуру. И теперь ему и его верному товарищу предстоит побороться за всероссийское призвание. Ведь эти соревнования являются официальным этапом к Чемпионату России.Элегантный, престижный, элитарный. А минувшие соревнования по конкуру и вовсе можно назвать теперь социально значимыми. Нашлось в ходе светского раута и время для благотворительности. Был организован сбор средств для Дубенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №4. Первым взнос сделал фонд развития Тульской области «Перспектива», созданный по инициативе Алексея Дюмина.







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