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05.09.2017 10:44 Узловский район стал одним из самых развивающихся в Тульской области Олег Масальский, Виталий Моторин





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300 тысяч квадратных метров непригодного жилья в 114 населённых пунктах – пожалуй, главная проблема Узловского района. Впрочем, и темпы строительства здесь одни из лучших в регионе: 70 тысяч квадратов уже построено, 868 новых и бесплатных для людей квартир - показатель только лишь этого года.



Николай Терехов Глава администрации Узловского раойна. 18:58 прекрасно, что я сейчас не могу сосчитать количество перерезанных ленточек. За последние пять лет очень много домом введено в эксплуатацию. Мы чётко понимаем, что программа будет продолжаться на региональном уровне, даже если на федеральном уровне не будут продлевать».



В том числе и о коммунальных проблемах накануне говорил с жителями района глава региона Алексей Дюмин. Три недели на установку детской площадки, а кроме - ремонт сквера, дороги на улице Энтузиастов и помещений детской спортивной школы. Всё это в микрорайоне 5-я пятилетка делается при софинансировании различных источников. «Вы проводите здесь ремонт, а мы со стороны правительства закупим вам нормальные тренажеры», - пообещал губернатор Алексей Дюмин.



Создание новых рабочих мест в индустриальных кластерах влечет за собой потребность в благоустройстве и культуре. Два ДК по федеральной программе «100 сельских клубов» появились именно в Узловой.



По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «Тульская область реализует максимальное количество таких проектов. Восемь клубов строим заново, 15 клубов пройдут капитальный ремонт, шесть - текущий – ремонт. Ряд учреждений получит новое оборудование»



Всё это позволяет говорить об Узловском районе как об одном из самых развивающихся в Тульской области. Впрочем, работать ещё предстоит очень много. Ведь те же 200 тысяч квадратных метров жилья ещё предстоит построить.



Подобные планы строят сейчас жители каждой из 108 квартир этого дома. Он построен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, и занял свое место в целом микрорайоне возведенных с этой же целью многоэтажек.300 тысяч квадратных метров непригодного жилья в 114 населённых пунктах – пожалуй, главная проблема Узловского района. Впрочем, и темпы строительства здесь одни из лучших в регионе: 70 тысяч квадратов уже построено, 868 новых и бесплатных для людей квартир - показатель только лишь этого года.Николай Терехов Глава администрации Узловского раойна. 18:58 прекрасно, что я сейчас не могу сосчитать количество перерезанных ленточек. За последние пять лет очень много домом введено в эксплуатацию. Мы чётко понимаем, что программа будет продолжаться на региональном уровне, даже если на федеральном уровне не будут продлевать».В том числе и о коммунальных проблемах накануне говорил с жителями района глава региона Алексей Дюмин. Три недели на установку детской площадки, а кроме - ремонт сквера, дороги на улице Энтузиастов и помещений детской спортивной школы. Всё это в микрорайоне 5-я пятилетка делается при софинансировании различных источников. «Вы проводите здесь ремонт, а мы со стороны правительства закупим вам нормальные тренажеры», - пообещал губернатор Алексей Дюмин.Создание новых рабочих мест в индустриальных кластерах влечет за собой потребность в благоустройстве и культуре. Два ДК по федеральной программе «100 сельских клубов» появились именно в Узловой.По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «Тульская область реализует максимальное количество таких проектов. Восемь клубов строим заново, 15 клубов пройдут капитальный ремонт, шесть - текущий – ремонт. Ряд учреждений получит новое оборудование»Всё это позволяет говорить об Узловском районе как об одном из самых развивающихся в Тульской области. Впрочем, работать ещё предстоит очень много. Ведь те же 200 тысяч квадратных метров жилья ещё предстоит построить.





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