|
|
|
|05.09.2017 10:44 Узловский район стал одним из самых развивающихся в Тульской области
|Олег Масальский, Виталий Моторин
Подобные планы строят сейчас жители каждой из 108 квартир этого дома. Он построен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, и занял свое место в целом микрорайоне возведенных с этой же целью многоэтажек.
300 тысяч квадратных метров непригодного жилья в 114 населённых пунктах – пожалуй, главная проблема Узловского района. Впрочем, и темпы строительства здесь одни из лучших в регионе: 70 тысяч квадратов уже построено, 868 новых и бесплатных для людей квартир - показатель только лишь этого года.
Николай Терехов Глава администрации Узловского раойна. 18:58 прекрасно, что я сейчас не могу сосчитать количество перерезанных ленточек. За последние пять лет очень много домом введено в эксплуатацию. Мы чётко понимаем, что программа будет продолжаться на региональном уровне, даже если на федеральном уровне не будут продлевать».
В том числе и о коммунальных проблемах накануне говорил с жителями района глава региона Алексей Дюмин. Три недели на установку детской площадки, а кроме - ремонт сквера, дороги на улице Энтузиастов и помещений детской спортивной школы. Всё это в микрорайоне 5-я пятилетка делается при софинансировании различных источников. «Вы проводите здесь ремонт, а мы со стороны правительства закупим вам нормальные тренажеры», - пообещал губернатор Алексей Дюмин.
Создание новых рабочих мест в индустриальных кластерах влечет за собой потребность в благоустройстве и культуре. Два ДК по федеральной программе «100 сельских клубов» появились именно в Узловой.
По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «Тульская область реализует максимальное количество таких проектов. Восемь клубов строим заново, 15 клубов пройдут капитальный ремонт, шесть - текущий – ремонт. Ряд учреждений получит новое оборудование»
Всё это позволяет говорить об Узловском районе как об одном из самых развивающихся в Тульской области. Впрочем, работать ещё предстоит очень много. Ведь те же 200 тысяч квадратных метров жилья ещё предстоит построить.
|
|