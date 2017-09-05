НОВОСТИ | Общество







05.09.2017 10:21 Место незаконных цыганских домов на Косой Горе займёт лес Виталий Моторин





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Слепленные из заборов, деревянных дверей и прочего мусора лачуги, или двух-трех этажные кирпичные коттеджи - уровень здешних домов различен, но все вместе они образуют на землях Яснополянского лесничества целые улицы, которых нет ни на одной карте. Построить что-либо официально за землях лесфонда физическое лицо по закону вообще не может.



Глава администрации города Тулы Евгений Авилов сообщил, что «по 63 строениям имеется решение суда. Сегодня мы не трогаем только одно строение, по которому идёт судебная процедура. Было подано порядка 23 заявлений от многодетных семей, которые могут как многодетные в общем порядке получить земельные участки. Такие прецеденты есть, уже получали участки под Шатском, в Торхово».



Известно, что в незаконных постройках проживали без малого 300 человек, и все они уже покинули свои дома. Лишь изредка на пути техники встречались те, кто не успел забрать последние вещи, но препятствовать работе приставов никто не пытался.



Официально подключить незаконно построенный дом к электричеству, конечно, невозможно, но и без света их владельцы сидеть не хотели и вот как выходили из положения. Обмотали провод вокруг дерева - и нормально. Нечто подобное можно увидеть практически у каждого здешнего дома, поэтому в составе рабочих бригад - профессиональные электрики. Так же в сносе построек участвовали сотрудники МЧС, силовики, администрация, и что примечательно - представители социальной защиты, которые готовы помочь жителям табора.



Директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова рассказала, что «семьи, которые имеют статус малоимущих, могут получить из бюджета адресную социальную помощь. Сейчас важно, чтобы дети без проблем приступили к занятиям. Такая помощь тоже будет оказана. Мы готовы предоставить для пожилых людей, для детей места в учреждениях социального обслуживания, окажем психологическую помощь, будем поддерживать по мере необходимости».



После того, как всё то, что не должно здесь находиться, будет снесено, участками намерены заняться представители лесничества, чтобы то, что является лесом на бумагах, вновь стало им в реальности.



Вот таких уже никуда не ведущих лестниц, оставшихся от весьма не дешевых домов, в косогорском таборе сегодня достаточно много. Из 63 незаконно возведенных жилых построек его жители самостоятельно еще до прихода тяжелой техники разобрали порядка двух десятков.Слепленные из заборов, деревянных дверей и прочего мусора лачуги, или двух-трех этажные кирпичные коттеджи - уровень здешних домов различен, но все вместе они образуют на землях Яснополянского лесничества целые улицы, которых нет ни на одной карте. Построить что-либо официально за землях лесфонда физическое лицо по закону вообще не может.Глава администрации города Тулы Евгений Авилов сообщил, что «по 63 строениям имеется решение суда. Сегодня мы не трогаем только одно строение, по которому идёт судебная процедура. Было подано порядка 23 заявлений от многодетных семей, которые могут как многодетные в общем порядке получить земельные участки. Такие прецеденты есть, уже получали участки под Шатском, в Торхово».Известно, что в незаконных постройках проживали без малого 300 человек, и все они уже покинули свои дома. Лишь изредка на пути техники встречались те, кто не успел забрать последние вещи, но препятствовать работе приставов никто не пытался.Официально подключить незаконно построенный дом к электричеству, конечно, невозможно, но и без света их владельцы сидеть не хотели и вот как выходили из положения. Обмотали провод вокруг дерева - и нормально. Нечто подобное можно увидеть практически у каждого здешнего дома, поэтому в составе рабочих бригад - профессиональные электрики. Так же в сносе построек участвовали сотрудники МЧС, силовики, администрация, и что примечательно - представители социальной защиты, которые готовы помочь жителям табора.Директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова рассказала, что «семьи, которые имеют статус малоимущих, могут получить из бюджета адресную социальную помощь. Сейчас важно, чтобы дети без проблем приступили к занятиям. Такая помощь тоже будет оказана. Мы готовы предоставить для пожилых людей, для детей места в учреждениях социального обслуживания, окажем психологическую помощь, будем поддерживать по мере необходимости».После того, как всё то, что не должно здесь находиться, будет снесено, участками намерены заняться представители лесничества, чтобы то, что является лесом на бумагах, вновь стало им в реальности.







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