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НОВОСТИ | Общество



04.09.2017 18:40 Тульские поисковики подвели итоги работы в нынешнем году
"Вести-Тула"



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Весенне-летний сезон у поисковых отрядов Тульской области завершен. Его окончательные итоги будут подведены в октябре, а сегодня представители поискового движения встретились с губернатором Алексеем Дюминым.

Поисковики продемонстрировали главе региона небольшую часть находок. А самое главное - рассказали о найденных павших бойцах Красной Армии. Всего удалось обнаружить останки 17 воинов. Имена и фамилии двоих уже удалось установить. Это уроженцы Казахстана. Причем один из них, красноармеец Белоглазов, числился пропавшим без вести. И вот теперь благодаря тульским поисковикам солдат вернулся из небытия.

«Поисковое движение существенно пополнилось в последние годы. – Говорит председатель координационного совета поискового движения Тульской области Дмитрий Куренков. - В этом году у нас появился новый отряд – белевский. Также в нашем движении стали участвовать казаки. Проявляют интерес к поисковой работе и ребята из Юнармии».

Всего же этой весной и летом на территории региона работали сразу три крупные поисковые экспедиции. В Белёвском, Киреевском и Алексинском районах. В них принимали участие более 150 человек. С недавних пор поисковые отряды Тульской области начали заниматься исследованием воинских мемориалов и захоронений. И эта работа уже принесла определенный результат. В частности, двух бойцов, чьи имена восстановлены, удалось найти именно при работе на бывшем воинском захоронении.

Глава региона поблагодарил поисковые отряды Тульской области за их бесценную работу. А в качестве подарка передал поисковикам два глубинных металлоискателя и коптер. «Самое главное, что в движении участвуют представители разных возрастов. Эта работа очень важна. Поэтому, и Правительство региона, и я, как губернатор Тульской области, будем вас поддерживать», - сказал Алексей Дюмин, обращаясь к представителям поисковых отрядов.
















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